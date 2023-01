El cine independiente vuelve a Bogotá con la V edición del festival IndieBo

El festival de Cine Independiente de Bogotá (IndieBo) inauguró su V edición con la proyección en el Teatro Colón del largometraje "Monos", del director colomboecuatoriano Alejandro Landes, para retomar el certamen dos años después de su última edición.

Las novedades de la presente edición incluyen una entrega de premios, "IndieLand", una programación que se desarrollará en el parque-museo El Chicó, en el norte de Bogotá, y proyecciones en la recién estrenada Cinemateca Distrital.

En total, el festival proyectará 40 películas que estarán repartidas en nueve categorías diferentes a lo largo de los diez días que se celebrará, del 11 al 21 de julio.

La edición estará dedicada a "lo urbano" y contará con películas de países como Argentina, Chile, Estados Unidos y Perú, además de una nutrida oferta de cine colombiano.

La película ganadora del festival de Sundance, "Monos", inaugurará el festival con la historia de ocho combatientes adolescentes que tienen retenida a una estadounidense y que deben emprender la huida para protegerse, un viaje que aborda una temática todavía de actualidad en Colombia.

A la inauguración del certamen asistió el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, y la directora general del festival, Paola Turbay.

Turbay aseguró que uno de los propósitos del festival es la mejora de la ciudad y que para ello aspiran a "crear espacios donde puedan compartir y conversar alrededor del cine".

"Queremos contribuir para que Bogotá sea más amable y feliz. Nuestra ganancia es la transformación", aseguró la directora que apostó por la llegada del festival a otras ciudades de Colombia "en un futuro muy cercano".

Algunas de las películas del festival se proyectarán en la recién estrenada Cinemateca Distrital de Bogotá y en las salas de cine Tonalá, Paraíso, Cinemanía y en el centro comercial Avenida Chile.

Entre los filmes destacados se encuentran "The art of self defense", "Skate Kitchen" y "Chained for life".

La celebración de IndieBo se produce en paralelo al Bogotá Audiovisual Market (BAM), la feria del sector audiovisual de la capital colombiana organizada por la Cámara de Comercio de Bogotá.

Desde 2014, el festival IndieBo ha realizado 850 proyecciones de películas, ha tenido a 126 invitados nacionales e internacionales y han asistido 190.000 espectadores.

EFE

