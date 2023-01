Doña Gloria llega triunfante a la plataforma Netflix

'Doña gloria', que se hizo famosa hace algunos años por su ataque de histeria al subirse en un metrocable, vuelve a dar de qué hablar, esta vez, entre actores de series como 'Stranger Things', 'Black Mirror', 'Organge is the New Black' y '13 Reasons Why'.

El video viral de la señora en el metrocable se difunde a través de un grupo de WhatsApp donde lo ven algunos personajes de estas producciones, entre asombró y burla hacen referencia a porque les encanta nuestro país. Además, mencionan otras escenas y personajes colombianos como la frase "hombre con hombre, mujer con mujer", el hombre del tapabocas y la Epa Colombia.

La publicación cuenta con más de siete mil reproducciones y ha generado más de 16 mil reacciones. Sin embargo, los comentarios entre los usuarios son bastante contradictorios ya que para algunos ‘Doña Gloria’ no debería ser una referente colombiana, mientras que para otros es un suceso inolvidable.

"Pobrecita . Mejor una serie original de Netflix inspirada em Doña Gloria y el evento del cable", "Dejen de criticar y disfruten a Doña Gloria en su máxima expresión","En realidad están desprestigiando a Colombia, mencionan las únicas cosas por las que se ha dado a conocer Colombia en redes sociales" son algunos de los comentarios.