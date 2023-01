Diez datos curiosos que debes conocer de Lady Gaga en su cumpleaños

Hoy cumple 32 años Stefani Germanotta, más conocida por su nombre artístico Lady Gaga, es una cantante, compositora, productora, bailarina, activista y diseñadora de moda estadounidense.

Es reconocida por la estética variable y extravagante que utiliza en su música, vestuario, shows en vivo y videoclips.

En el día de su natalicio, celebramos su nueva vuelta al sol con una lista de los datos más curiosos de la artista neoyorquina.

1. Empezó a tocar el piano a los cuatro años.

2. Padeció anorexia y bulimia.

3. Quería centrar su carrera en "la música, el arte, el sexo y la fama". Por ello escribió una tesis sobre Spencer Tunick y Damien Hirst.

4. Formó una banda junto a sus amigos de la universidad de Nueva York llamada Stefani Germanotta Band SGBand.

5. Cada vez que Lady Gaga llegaba al estudio, comenzaba a cantar Radio Ga Ga de Queen. Por eso, el nombre artístico de Lady Gaga. El productor Rob Fusari le envió un mensaje de texto para proponérselo, aunque reconoce que Lady fue un error del teclado predictivo del móvil, ya que quería escribir Radio.

6. Ha escrito canciones para Britney Spears, Fergie, New Kids On The Block y The Pussycat Dolls.

7. Lady Gaga padece fibromialgia, una enfermedad que se caracteriza por dolores musculares intensos y crónicos, y fatiga.

8. Gaga siempre se ha mostrado a favor de la lucha contra el VIH/sida y ha apoyado a la comunidad LGTBI.

9. Es la fundadora de Born This Way Foundation, una organización sin ánimo de lucro que lucha contra el acoso escolar y apoya la confianza en uno mismo.

10. Ha participado en diversas series de televisión como Los Soprano, Gossip Girl y Los Simpson.

