Diez canciones para recordar por siempre a Chester Bennington de Linkin Park

La muerte del cantante Chester Bennington ha retumbado en todos los portales del mundo. Los medios musicales y culturales han resaltado lo sucedido con el vocalista de la banda Linkin Park que tuvo una gran carrera musical.

"Todas las canciones toman estas realmente grandes vueltas y giros creativos en todo el proceso, así que a veces las canciones se iniciaran como una melodía o algunas progresiones de acordes musicales", Chester Bennington.

Para que tú y los demás aficionados de las bandas Linkin Park, Stone Temple Pilots y Dead By Sunrise recuerden al vocalista, a un año de su deceso, aquí están 10 canciones con las cuales vas a poder recordar a Chester Bennington.

1. In the end - Linkin Park

2. Numb - Linkin Park

3. What I've done - Linkin Park

4. Let down - Dead by Sunrise

5. In the darkness - Dead by Sunshine

6. Give me your name - Dead by Sunshine

7. Out of time - Stone Temple Pilots

8. Black heart - Stone Temple Pilots

9. Cry cry - Stone Temple Pilots

10. El tributo hecho a Chris Cornell luego de sacar su último álbum con Linkin Park

A los 41 años, muere Chester Bennington, el gran vocalista de Linkin Park .

Los cantantes de la música 'Grunge' que han perdido la vida por sus excesos .

