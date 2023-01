Demián Bichir rodará 'Godzilla vs. Kong' junto a la protagonista de Stranger Things

Tras su paso por 'La Monja', Bichir, nominado al Óscar por 'A Better Life', volverá a trabajar con Warner Bros. en esta cinta dirigida por Adam Wingard y con un reparto en el que ya figuran Julian Dennison y Brian Tyree Henry.

Se espera que el rodaje del film arranque en noviembre en Atlanta y llegue a las salas en mayo de 2020.

'Godzilla vs. Kong' será la cuarta entrega de la franquicia 'Monsterverse', un universo de películas que cuenta ya con "Godzilla", "Kong: Skull Island" y "Godzilla: King of the Monsters", que se estrenará en mayo de 2019.



Bichir tiene en cartera la nueva versión del film de terror 'The Grudge' y la cinta de ciencia ficción 'Chaos Walking', con Tom Holland y Daisy Ridley.

Por: EFE

