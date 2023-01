Conoce qué sucedió el 27 de noviembre alrededor del mundo

Bruce Lee fue considerado como un exponente de las artes marciales que nació en 1940. Creó su propia filosofía de vida llamada Jun Fan Gung-Fu que luego se convirtió en Jeet Kune Do, un método de combate.

Hace 6 años el cantante Bon Jovi estaba estrenando su álbum musical 'Inside Out' que contenía canciones inéditas como ‘It's My Life’ y ‘Livin' On a Prayer’. El artista tocó múltiples instrumentos como la trompeta y el violín. Siempre tuvo presente que sería una estrella del rock. El cantante de reguetón Enmanuel Gazmey Santiago más conocido como ‘Anuel’, nació en 1992 y se dio a conocer con canciones como ‘La Ocasión’ que interpretó junto a Ozuna y Arcángel.

Por otro lado, The Rolling Stone grabaron ‘Get Yer Ya-Ya's Out’, un álbum musical que incluyó importantes canciones como "Sympathy for the Devil". En 1995 Marvel lanzó un cómic de la banda.

En 1970 nació el actor y cantante Jorge Cárdenas quién actuó en varias producciones del Canal Caracol como: ‘Traga maluca’. Además, es el esposo de la famosísima actriz Ana Lucía Domínguez.

Jimi Hendrix nació el 27 de noviembre de 1942 en Seattle y fue considerado como de los guitarristas más influyentes de la música rock. Su álbum 'Ladyland' eléctrico fue catalogado como número uno en Estados Unidos y el lanzamiento fue todo un éxito.

