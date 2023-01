Conoce la lista de los ganadores a los premios Grammy 2017

El Grammy prometía ser un duelo entre divas. Por un lado Adele y sus balanda rompecorazones y por otro Beyoncé, que tenía nueve nominaciones.

Cuatro colombianos estaban a la espera de llevarse un gramófono, pero salieron sin estatuilla.

Adele, quien se llevó los premios más importantes de la noche agradeció entre lágrimas a su colega Beyonce, diciéndole que era su gran inspiración.

"No puedo aceptar este premio (...), mi vida es Beyoncé y su álbum para mí, "Lemonade", fue monumental y un apoyo para el alma, pudimos ver otro lado de ti que no siempre nos dejaste ver y te lo agradecemos", dijo al recibir el gramófono.

Mira aquí el listado de ganadores de los premios Grammy 2017:

Grabación del año

Adelle, Hello

Álbum del año

Adele, 25

Canción del año

Adele, Hello

Mejor álbum Urbano Contemporáneo

Beyoncé, Lemonade

Mejor canción de Rock

David Bowie, Blackstar

Mejor actuación de Dúo/Grupo de Pop

Twenty One Pilots, Stressed Out

Mejor nuevo artista

Chance the Rapper

Mejor álbum de Rap

Chance The Rapper, Coloring Book

Mejor solista de Música Country

Maren Morris, My Courch

Mejor disco de Pop

Adele, 25

Mejor álbum Vocal Pop Tradicional

Willie Nelson, Summertime: Willie Nelson Sings Gershwin

Mejor disco de Dance / Electrónica

Flume, Skin

Mejor actuación solista

Adele, Hello

Mejor disco de Rock

Cage the Elephant, Tell me I'm pretty

Mejor disco de Música Alternativa

David Bowie, Blackstar

Mejor álbum de Rock Urbano Alternativo Latino

iLe, Ilevitable

Mejor disco de Pop Latino

Jesse & Joy, Un besito más

Mejor video musical

Beyoncé, Formation

Mejor actuación R&B

Solange, Cranes Un The Sky

Mejor actuación R&B Tradiciona l

Lalah Hathaway, Angel

Mejor álbum de R&B

Lalah Hathaway, Lalah Hathaway Live

Mejor canción R&B

Hod David & Musze, songwriters (Maxwell), Lake By Te Ocean

Mejor actuación de Metal

Megadeth

Mejor actuación de Rock

David Bowie, Blackstar

Mejor actuación de Rap

Chance The Rapper Featuring Lil Wayne & 2 Chainz, No Problem

Mejor actuación de Rap/Sung Performance

Drake, Hotline Bling

Mejor tema de Rap

Aubrey Graham & Paul Jefferies, songwriters (Drake), Hotline Bling

Productor del año

Greg Kurstin

Mejor álbum Música de Raíces Regionales

Kalani Pe'a, E Walea

Mejor álbum Tropical Latino

José Lugo & Guasábara Combo, ¿Dónde Están?

Mejor Video Musical

