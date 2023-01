¡Confirmado! Roger Waters se presentará en Colombia en noviembre

Roger Waters vocalista, bajista, genio creativo de Pink Floyd y figura predominante del rock, regresa después de una década con su aclamado tour “Us + Them”. El concierto será el 21 de noviembre en el Estadio El Campín de Bogotá.

"Será una combinación de mi extensa carrera, mis años junto a Pink Floyd además de algunas composiciones recientes… Probablemente 80% del repertorio será material antiguo y el 20% restante nuevo, sin embargo, todo estará enlazado por un tema general. Será algo divertido y sensacional. Te lo prometo", Roger Waters.

Publicidad

El título de la actual gira mundial fue tomado del tema 'Us and Them', perteneciente al álbum multiplatino 'The Dark Side of the Moon', lanzado originalmente por Pink Floyd en el año 1973.

El show de Roger Waters presenta una reflexiva mirada al mundo actual, sumado a una gran producción audiovisual y tecnológica que llevarán al espectador a una travesía compuesta por canciones de los álbumes más celebrados de Pink Floyd (“The Dark Side of the Moon”, “The Wall”, “Animals”, “Wish You Were Here”), ¿además del material en solitario de su álbum “Is This the Life We Really Want?”, editado el año anterior con gran éxito.

Roger Waters ha ganado reconocimiento no sólo por su talento y su innegable aporte a la historia de la música, sino también por sus imponentes shows que atrapan al público en una experiencia sensorial alimentada por una producción audiovisual de última generación, en definitiva un viaje musical único.

Publicidad

'Us + Them' marca el regreso de Roger Waters a Colombia tras su paso por el país hace once años con la gira “The Dark Side of the Moon Live”, la cual agotó boletería en sus 119 shows a través de Norteamérica, Asia, Oceanía, Europa y Sudamérica.

El Estadio El Campín será escenario de una producción nunca antes vista en Colombia, el trabajo visionario de Roger Waters.

Publicidad

Pronto más información de precios de boletería y fechas de venta en www.moveconcerts.com o en redes sociales en @Moveconcertsco.

Publicidad

Mira también:

Roger Waters se une a una banda palestina para protestar contra Trump.

Roger Waters ataca a Trump en concierto en California.

Publicidad