Coldplay está de vuelta y con nueva producción debajo del brazo

'Kaleidoscope' es el nombre del nuevo EP de Coldplay, contiene cinco canciones y fue producido por los colaboradores clásicos de la banda: Rik Simpson y Daniel Green, junto a Bill Rahko, e incluye una versión en vivo del éxito del grupo junto a The Chainsmokers, 'Something Just Like This', grabada durante el mes de abril en Tokyo.

La banda británica también presenta el lyric video de 'Miracles' (Someone Special), en colaboración con el rapero de Detroit Big Sean.

El EP es el lanzamiento hermano del aclamado álbum 'A Head Full Of Dreams', que ha vendido más de 5 millones de copias mundialmente. Los nuevos tracks fueron grabados durante la gira del álbum en su estudio on-the-road.



La canción 'A L I E N S' fue co-escrita y co-producida por Brian Eno y todas sus ventas irán a Migrant Offshore Aid Station (MOAS), una ONG internacional que rescata inmigrantes y refugiados en el mar mediterráneo.

La gira A Head Full Of Dreams continua en Estados Unidos y culmina en Brasil y Argentina en Noviembre.