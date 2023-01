¡Se acabó el misterio! Revelan las voces y los personajes principales de ‘Cars 3’

En la nueva y esperada cinta de Disney Pixar, los amantes de ‘Cars’ disfrutarán de las voces de Kerry Washington, Nathan Fillion, Lea DeLaria y Lewis Hamilton, que se unirán al elenco que siempre ha pertenecido a esta franquicia integrada por Owen Wilson (“Rayo” McQueen), Cristela Alonzo (entrenadora Cruz Ramirez) y Armie Hammer (auto de carreras Jackson Storm).

“Realmente queríamos dar con las voces indicadas que nos ayudarán a darles vida. Con este no podría estar más contento”, manifestó el director Brian Free en un comunicado.

Kerry Washington (de la serie ‘Scandal’ de ABC y ‘Confirmation’ de HBO) presta su voz a Natalie Certeza, una respetada analista de estadísticas que conoce muy bien sus números y puede lograr las mejores calificaciones en su habilidad para evaluar a un corredor.

Por su parte, Nathan Fillion (de la serie ‘Castle’ y ‘Modern Family’ de ABC) presta su voz a Sterling, un brillante auto de negocios que dirige el Rust-eze Racing Center, una de las instalaciones de entrenamiento de élite más exitosas del país.

Por último, Lea DeLaria (‘Orange is the New Black’ de Netflix) presta su voz a Miss Fractura, una leyenda local en las carreras de demolición del Autódromo de Thunder Hollow.

‘Cars 3’ también tendrá otras novedades como la participación de la banda de Radiador Springs, incluido Mate y Sally. Entre los amigos de su ciudad natal que siempre respaldan al héroe se encuentran: Fillmore, Sargento, Lizzie, Ramón, Sheriff y Flo.

