Ryan Reynolds y Samuel L. Jackson conquistan la taquilla con ‘The Hitman's Bodyguard’

Los cines norteamericanos vivieron un fin de semana con varios estrenos dominado por "The Hitman's Bodyguard", que se llevó 21,4 millones de dólares, según cifras definitivas de la industria publicadas este lunes.

Publicidad

Esta comedia debutó en lo más alto con la historia de un guardaespaldas (Ryan Reynolds) que comienza a trabajar para un nuevo cliente: un asesino a sueldo (Samuel L. Jackson) que debe testificar ante la Corte Internacional de Justicia. Ambos se ven obligados a poner sus diferencias a un lado para llegar a tiempo al juicio. Salma Hayek encarna a la esposa del sicario.

La cinta de terror "Annabelle 2: la creación" fue segunda con 15,6 millones en su segunda semana en la gran pantalla. Se trata de la precuela de "Annabelle" (2014) y la cuarta entrega de la franquicia "The Conjuring".

La última película del oscarizado director Steven Soderbergh, "Logan Lucky", se coló en tercera posición en su estreno con 7,6 millones de dólares.

Publicidad

Publicidad

Protagonizada por Channing Tatum, Adam Driver, Daniel Craig y Katie Holmes, sigue a dos hermanos que tratan de robar durante una carrera de coches de la NASCAR.

El film bélico "Dunkerque", de Christopher Nolan, mantuvo el paso tras cinco semanas en cartelera, con la recreación de la evacuación de las tropas aliadas en esta ciudad francesa tras quedar cercadas por los alemanes en 1940. Recaudó 6,6 millones de dólares y suma casi 165 millones de dólares.

Publicidad

Por detrás quedó la cinta animada "The Nut Job 2: Nutty by Nature" (conocida en Latinoamérica como "Locos por las nueces 2", con 5,1 millones de dólares. Cuenta con las voces de Will Arnett, Katherine Heigl, Maya Rudolph y Jackie Chan.

A continuación las películas que completan las 10 primeras posiciones de la taquilla de Estados Unidos y Canadá:

- "Emoji: la película" (USD 4,4 millones)

- "Spider-Man: Homecoming" (USD 4,3 millones)

Publicidad

- "Girls Trip" (USD 3,9 milles)

- "La torre oscura" (USD 3,8 millones)

Publicidad

- "Wind River" (USd 3 millones)

Por: AFP