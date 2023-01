¿Quién será el nuevo He-Man?: Henry Cavill y Chris Hemsworth entran en disputa por este papel

Tras la revelación de las primeras imágenes de la nueva serie animada de Netflix ‘Masters of the Universe: Revelation’, secuela de la historia original de los años 80. El interés por el famoso robot He – Man está de vuelta y según algunos rumores la productora Sony, que llevará a cabo el proyecto, ya cuenta con un favorito para interpretar al personaje. Chris Hemsworth, famoso por interpretar a Thor en Marvel, es quién más llama la atención, pero Henry Cavill el Superman de DC también quiere dar la pelea.

Aunque la película de acción ha sido un proyecto fracasado en varias ocasiones de Hollywood y ha contado con varios directores como John Woo, Jon M. Chu y Jeff Wadlow, intentando hacer su propia versión y dar vida a He-Man, nunca han funcionado.

Se espera que en esta ocasión se retome la producción junto al director Noah Centineo, que abandonó también la producción y ya tenía previsto incluso el lanzamiento para este 2021, pero nunca se realizó.

Pese a que el nombre más sonado para interpretar a este personaje es el de Hemsworth, según algunos informes de Freak Giant Robot, Cavill está muy interesado en el papel y los ha estado presionando para que lo dejen ser el protagonista, tanto que está dispuesto a “pelear” contra el australiano para saber quién será el nuevo héroe de Eternia.