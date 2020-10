¡Preparate! Regresan los caninos animados más amados en 'Calle Dálmatas 101'

Basada en la renombrada novela de Dodie Smith de 1956 y en la muy famosa película 101 DÁLMATAS de Disney de 1961, ahora la historia será protagonizada por una nueva manada de caninos: los hermanos mayores dálmatas Dylan y Dolly, su mamá Delilah y su papa Doug, sin olvidar a sus 97 hermanos menores. La serie se concentrará las aventuras de esta familia canina extraordinariamente numerosa, cada uno con sus propias y únicas personalidades, y su interacción con otros vecinos y una variedad de animales amigos y enemigos en la ciudad.

Esta creación podría interpretarse como un buen tributo al famoso y real genio de este imperio animado, Walt Disney, ya que la original '101 Dalmatas' fue la última película animada que vió el famoso empresario antes de morir.

Como ambos padres Dálmatas trabajan, el hijo mayor de Delilah, Dylan, y la hija mayor de Doug, Dolly, tienen una gran presión porque deben mantener las chimeneas del hogar ardiendo cuando ellos no están, a pesar de ser solo dos cachorros que quieren hacer lo que les place. Con ellos se verá una disparatada comedia tratando de encontrar el equilibrio entre la diversión y las obligaciones familiares. Esta gran historia será estrenada el lunes 2 de noviembre, de lunes a viernes, a las 7:30 p.m. por Disney Junior.

La nueva apuesta de Disney EMEA y con producción de Passion Pictures. Tendrá la dirección y el diseño de Miklos Weigert (LEGO Nexo Knights, My Big Red Head y Welcome to Monster High), la producción ejecutiva de Cara Speller y contará con Maria O’Loughlin la escritora principal de la serie.

Si bien la película animada original fue ambientada en el corazón londinense de los años 60s, Calle Dálmatas 101 será ambientada en Londres durante el siglo XXI y teñida de las particularidades que tiene la ciudad. Presenta lugares conocidos de la capital del Reino Unido y viajes a ciudades costeras inglesas. Los temas principales que trata son la familia y las relaciones, celebrando las complicaciones de una familia ensamblada y muy cariñosa.

¡Preparen sus cepillos quita pelos pues habrán aventuras caninas para rato!