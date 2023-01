Muere a los 82 años el actor Burt Reynolds

El protagonista de cintas como "Deliverance - Defensa" (1972), "Los caraduras" (1977) y "Boogie Nights" (1997), por la que recibió una nominación al Óscar y recibió un Globo de Oro, falleció esta mañana en el Jupiter Medical Center, en el sur de Florida, según informó su representante, Erik Kritzer, al medio especializado The Hollywood Reporter.

La cuenta oficial de los Globo de Oro asegura en Twitter que la muerte del actor al que entregó otro galardón por "Evening Shade" (1990) se debió a un posible ataque al corazón.

Reynolds, que compaginó cintas de acción y comedia, vivió su época dorada durante la década de 1970 y principios de 1980, aunque se mantuvo en activo hasta la actualidad.

Prueba de ello es que su nombre figura en el reparto de la próxima película de Quentin Tarantino, "Once Upon a Time in Hollywood", al lado de otras estrellas como Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Al Pacino y Margot Robbie, entre otras figuras de la meca del cine.

Carismático y de sonrisa socarrona, entre los años 1978 y 1982 Reynolds fue protagonista de películas que fueron número uno en la taquilla estadounidense como "Smokey and the Bandit", que tuvo dos secuelas, o "The Cannonball Run" (1981).

Surgido de la canteras de la televisión, Reynolds no eludió la polémica en sus primeros años, como ocurrió cuando apareció desnudo para las paginas centrales de la edición de abril de 1972 de la revista Cosmopolitan, la cual cimentó su imagen de símbolo sexual.

La publicación precedió al estreno de "Deliverance", del director John Boorman, en la que interpretó a Lewis Medlock, el fanático de las excursiones que lleva a tres amigos suyos a un impredecible viaje por el río Cahulawassee, en Georgia.

Aquella fue una de sus interpretaciones más destacadas, al igual que la del director de cine pornográfico que interpretó en el largometraje "Boogie Nights", del director Paul Thomas Anderson, papel por el que, aunque le granjeó su única nominación a los premios Óscar, renegó de su resultado final y despidió a su agente.

Según contó en sus memorias de 2015 "But Enough About Me", más que interesado en papeles que gustaran a la crítica o le supusieran nuevos retos interpretativos, le interesaba más "pasarlo bien".

El actor nació en Lansing (Michigan), pero afincado en Florida, donde fue reconocido en varios festivales de cine locales, entre ellos el de Fort Lauderdale.

Por: EFE