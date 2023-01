Mel Gibson dirigirá una nueva versión del western "The Wild Bunch"

Mel Gibson dirigirá una nueva versión de "The Wild Bunch" (1969), un clásico del western del cineasta Sam Peckinpah, informó hoy el medio especializado Deadline.

Con actores como Wiliam Holden, Ernest Borgnine y Robert Ryan en su elenco, "The Wild Bunch" seguía las andanzas de un grupo de veteranos forajidos en busca de un último golpe.

La película, que se convirtió en una cima del género, llamó también la atención por el elevado grado de violencia que mostraba en la pantalla.

Gibson no es un realizador ajeno a este tipo de cine visceral y explícito, puesto que, en su carrera detrás de las cámaras, ha destacado por películas muy crudas como "Braveheart" (1995), "The Passion of the Christ" (2004) o "Apocalypto" (2006).

La cinta bélica "Hacksaw Ridge" (2016), su última película como director hasta la fecha, le dio una nominación al Óscar al mejor director, la tercera candidatura en su carrera después de las dos estatuillas que se llevó a la mejor película y mejor cineasta por "Braveheart".

Además de la nueva versión de "The Wild Bunch", Gibson tiene previsto rodar en el futuro un drama sobre la II Guerra Mundial titulado "Destroyer".

Por: EFE.

