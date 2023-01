La revista Forbes se encargó de realizar el listado de las películas que mayor dinero recaudaron este 2017.

Si bien, en muchas ocasiones, la calidad no equivale a la cantidad; la taquilla es un factor esencial a la hora de analizar el éxito de una película.

Publicidad

Cintas de Disney, Universal Pictures y Warner Bros tuvieron gran protagonismo.

Estas fueron las películas más taquilleras de 2017:

10. IT. Recaudación: 697 millones de dólares.

Publicidad

9. Piratas del Caribe: la venganza de Salazar. Recaudación: 794 millones de dólares.

Publicidad

8. Wonder Woman. Recaudación: 821 millones de dólares.

Publicidad

7. Thor: Ragnarok. Recaudación: 841 millones de dólares.

6. Guardianes de la Galaxia Vol. 2. Recaudación: 863 millones de dólares.

Publicidad

5. Wolf Warrior 2. Recaudación: 870 millones de dólares.

Publicidad

4. Spider-Man: Homecoming. Recaudación: 880 millones de dólares.

Publicidad

3. Gru: mi villano favorito 3. Recaudación: 1.033 millones de dólares.

2. The Fate of the Furious 8. Recaudación: 1.235 millones de dólares.

Publicidad

1. La Bella y la Bestia. Recaudación: 1.263 millones de dólares.

Publicidad

Mira también:

Las cinco peores películas de 2017.

Publicidad

Estas son las mejores películas latinoamericanas según IMDB.