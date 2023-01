'La La Land' lidera nominaciones a los Premios Óscar

El musical "La La Land" recibió el martes 14 nominaciones al Óscar y empató el récord de "All About Eve" y "Titanic".

El tributo de Damien Chazelle a la época de oro de los musicales de Estados Unidos entró en la carrera en las principales categorías como mejor película, dirección y actuación, por los papeles de Ryan Gosling y Emma Stone.

"All About Eve" (1950) y "Titanic" (1997) también recibieron 14 nominaciones, un récord, y se llevaron seis y 11 estatuillas respectivamente.

En segundo lugar quedó la película de ciencia ficción "La llegada" y el drama "Moonlight", ambas con ocho.

"Hasta el último hombre", de Mel Gibson y situada en la II Guerra Mundial; el drama familiar "Lion", de Garth Davis, así como "Manchester by the Sea", de Kenneth Lonergan, se llevaron seis.

Casey Affleck fue nominado por su aclamado papel como hombre solitario y perturbado que debe cuidar a su sobrino huérfano en el drama dirigido por Lonergan, también nominado a mejor dirección.

Gibson, Barry Jenkins ("Moonlight"), Denis Villeneuve ("La llegada") también buscarán la estatuilla en dirección.

Natalie Portman fue asimismo nominada por su extraordinario papel como la ex primera dama Jacqueline Kennedy en "Jackie", dirigida por el chileno Pablo Larrín.

La biopic fue nominada además a "Mejor vestuario" y "Mejor canción original".

Las nominaciones de Mahershala Ali, Naomie Harris y Jenkins por "Moonlight", así como las de Denzel Washington y Viola Davis por "Fences"; Dev Patel ("Lion"), Octavia Spencer ("Hidden Figures") y Ruth Negga ("Loving") le ponen color a los Óscar después de dos años con únicamente actores blancos nominados.

La falta de diversidad desató en ambas oportunidades la furia de las redes sociales con la etiqueta #OscarsSoWhite (Óscars muy blancos).

No hubo, sin embargo, ningún hispano nominado.

La ceremonia de entrega de los premios se celebrará el 26 de febrero en Hollywood.

Conoce aquí la lista completa:

MEJOR PELÍCULA

- "Arrival"

- "Fences"

- "Hacksaw Ridge"

- "Hell or High Water"

- "Hidden Figures"

- "La La Land"

- "Lion"

- "Manchester by the Sea"

- "Moonlight"

MEJOR DIRECTOR

- Denis Villeneuve por "Arrival"

- Mel Gibson por "Hacksaw Ridge"

- Damien Chazelle por "La La Land"

- Kenneth Lonergan por "Manchester by the Sea"

- Barry Jenkins por "Moonlight"

MEJOR ACTOR

- Casey Affleck por "Manchester by the Sea"

- Andrew Garfield por "Hacksaw Ridge"

- Ryan Gosling por "La La Land"

- Viggo Mortensen por "Captain Fantastic"

- Denzel Washington por "Fences"

MEJOR ACTRIZ

- Isabelle Huppert por "Elle"

- Ruth Negga por "Loving"

- Natalie Portman por "Jackie"

- Emma Stone por "La La Land"

- Meryl Streep por "Florence Foster Jenkins"

MEJOR ACTOR DE REPARTO

- Mahershala Ali por "Moonlight"

- Jeff Bridges por "Hell or High Water"

- Lucas Hedges por "Manchester by the Sea"

- Dev Patel por "Lion"

- Michael Shannon por "Nocturnal Animals"

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

- Viola Davis por "Fences"

- Naomie Harris por "Moonlight"

- Nicole Kidman por "Lion"

- Octavia Spencer por "Hidden Figures"

- Michelle Williams por "Manchester by the Sea"

MEJOR PELÍCULA DE HABLA NO INGLESA

- "Land of Mine" (Dinamarca)

- "A Man Called Ove" (Suecia)

- "The Salesman" (Irán)

- "Tanna" (Australia)

- "Toni Erdmann" (Alemania)

MEJOR PELÍCULA ANIMADA:

- "Kubo and the Two Strings"

- "Moana"

- "My Life as a Zucchini"

- "The Red Turtle"

- "Zootopia"

Por: AFP