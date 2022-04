Heath Ledger: Sus mejores películas para conmemorar que hoy estaría cumpliendo 42 años

Heath Ledger , el actor australiano que se robó los corazones del mundo con sus increíbles interpretaciones, carisma y cuyo temprano fallecimiento truncó una prometedora carrera, estaría cumpliendo hoy, 4 de abril, 43 años.

Ledger falleció inesperadamente en 2008 con tan solo 28 años luego de una sobredosis accidental de medicamentos recetados para dormir luego de terminar grabaciones de su personaje Joker en 'Batman: el caballero de la noche'.

Publicidad

Su vida se apagó y dejó un gran vacío en la industria cinematográfica, por eso, en Caracoltv.com recordamos sus 5 mejores interpretaciones.

10 cosas que odio de ti

Esta película de 1999 es una comedia adolescente que lanzó al estrellato tanto a Ledger, como a la también protagonista Julia Stiles.

Se trata de una adaptación de la obra de William Shakespeare, 'La fierecilla domada', que se desarrolla en una escuela donde dos jovenes, que no se lo imaginaron, terminan enamorándose.

Esta es una de las escenas más recordadas de dicha cinta, donde el actor canta 'Can't Take My Eyes Off You', del gran Frank Sinatra.

Publicidad

Secreto en la montaña

Esta cinta relata la historia de dos vaqueros que establecen una especial e intima relación cuando su jefe, Joe Aguirre, los envía a cuidar el ganado en la montaña Brokeback, aunque Ledger que interpreta a Ennis del Mar tiene esposa e hijos.

El filme, lanzado en 2005, también es protagonizado por el reconocido Jake Gyllenhaal. La historia finaliza con un giro inesperado que sorprende a los espectadores y la hizo merecedora de 3 premios BAFTA.

Publicidad

Te puede interesar: "Estamos disgustados e indignados": La Academia del Oscar promete tomar acciones contra Will Smith



El Patriota

Convirtiendose en un clásico del cine, esta película épica de guerra cuenta con la participación de Mel Gibson, quien encarna la historia de un hombre que fue obligado a combatir en la revolución civil de Estados Unidos, poniendo en peligro a sus siete hijos, de los cuales Heath Legder representa a Gabriel, el mayor.

La película recibió 3 premios Oscar luego de su estreno en 2010.

Mira también: Bad Bunny se enfrenta a Brad Pitt en el tráiler de la película 'Bullet Train'

Corazón de Caballero

Ambientada en el siglo XIV, esta cinta narra la historia de un plebeyo interpretado por Ledger, William Thatcher, que intenta conquistar el corazón de una doncella para asi cambiar su destino y el mundo medieval en el que vive.

A pesar de las críticas, es uno de los personajes más recordados de este actor.

Batman: el caballero de la noche

La segunda parte de la trilogía de Christopher Nolan elevó la narrativa del cine de súper héroes y también fue la escena que consagró, de manera trágica, la carrera de Heath Ledger, quien demostró ser un actor de método y con grandes recursos al momento de interpretar a uno de los personajes más complejos que existe en las novelas gráficas, el Joker.

Publicidad

El australiano fue ganador de un Premio Óscar, un BAFTA, un Globo de Oro y un Premio del Sindicato de Actores por su icónica interpretación del Joker en 'The Dark Knight'.​

¿Cuál película de este gran actor recomendarías para recordarlo?