Fallece el cineasta mexicano Paul Leduc a los 78 años

El cineasta mexicano Paul Leduc, que unió la alta calidad con una incisiva mirada en los conflictos sociales, murió hoy a los 78 años de edad, informa el diario La jornada. Leduc, Coral de Honor del Festival de Cine de La Habana fue uno de los cineastas vinculados al evento desde los inicios del evento. En 1984 recreó la vida de la pintora Frida Kahlo en Frida, naturaleza viva, protagonizada por Ofelia Medina, quien recibiera Coral de actuación en La Habana. A su vez el filme recibió el Gran Premio Coral ex aequo y Coral de escenografía. Desde sus obras pioneras, Paul Leduc perfiló esa combinación de evocaciones históricas, registro social y destreza fílmica. De esa línea surgieron cintas como El Mezquital (1976), sobre esa zona del estado de Hidalgo e Historias prohibidas de Pulgarcito (1980), sobre la guerra civil en El Salvador.