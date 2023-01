Estos son los dos latinoamericanos que buscan marcar su nombre en los Óscar

Rodrigo Prieto y Lin-Manuel Miranda (de origen puertorriqueño pero nacido en Estados Unidos) son los afortunados que este año tendrán la fortuna de estar presentes en la gala de los Premios Óscar como nominados por sus producciones 'Silence' (como mejor cinematografía) y la canción 'How Far I'll Go' de la película animada Moana (mejor canción original).

Publicidad

Se espera que este año los latinoamericanos sean protagonistas como sucedió en los premios de hace dos años cuando Alejando González Iñarritú ganó como mejor director de cine con la película 'The Revenant', que además le dio el primer premio Óscar al actor norteamericano Leonardo Di Caprio.