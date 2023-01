Este fin de semana no te pierdas en cine las películas ganadoras del Óscar 2020

"Parásito"

Este drama coreano, ganador a Mejor Película, muestra el paralelo de dos familias, los Park, una adinerada que parece tenerlo todo y los Kim que, a diferencia de los otros, no tiene nada, excepto su ingenio y el wi-fi que se roban de sus vecinos. Pero, una repentina oportunidad las unirá. La hija de los Park necesita de unas clases particulares y será el hijo de los Kim, quien al engañarlos, logra conseguir el trabajo. Así, poco a poco, mentira tras mentira, se irán conociendo y se darán cuenta de que, pese a pertenecer a dos mundos totalmente distintos, tienen mucho en común y construirán una relación de resultados imprevisibles.

"Judy"

Durante el invierno de 1968 en Londres, Judy Garland (Reneé Zellweger, ganadora a Mejor Actriz) hace su aparición en la sala The Talk of the Town, después de haber pasado treinta años de su salto al estrellato con El Mago de Oz, pero a pesar de que su voz está debilitada, su fuerza dramática se ha superado. Sin embargo, mientras se prepara para su actuación, fantasmas del pasado volverán, más las lidias que tendrá que pasar con los organizadores que le harán sacar su máximo ingenio.

"1917"

Ganadora a Mejor Fotografía, la historia de esta película se sitúa en el periodo de la Primera Guerra Mundial, un viaje al pasado en el cual el director Sam Mendes y el cinematográfico Roger Deakins junto a su equipo de trabajo plasman las crueles vivencias que tuvieron que pasar miles de soldados dentro de trincheras que se perdían entre el humo de las armas y el olor putrefacto de la muerte. Destacando a dos jóvenes que durante los 118 minutos de largometraje tendrán que correr contra el tiempo intentando cruzar un mensaje que evitará un ataque mortífero.

"Jojo Rabbit"

Ganadora de Mejor Guion Adaptado, esta sátira de la Segunda Guerra Mundial presenta a Jojo, un solitario niño alemán que, con una especial visión del mundo, se pone de cabeza cuando descubre que su madre soltera está escondiendo a una joven en su ático, por esto, el niño, ayudado por su amigo imaginario Adolf Hitler, deberá confrontar su nacionalismo que lo tiene cegado.

"Bendita Rebeldía"

Esta comedia colombiana protagonizada por Luna Baxter, Laura García Marulanda, Juana del Río, entre otros, cuenta la historia de Beatriz, una psicóloga que luego de dos divorcios, una carrera fallida y quedar en la quiebra durante una larga estadía en México, decide regresar a la casa de su infancia, la cual su tía convirtió en un colegio y en donde ella descubrirá su verdadero propósito de vida.

"Sonic"

De estar en los videojuegos, Sonic pasa a la gran pantalla en una mezcla de imagen real con animación 3D. El actor Ben Schwartz retrata la voz de Sonic en inglés, mientras que Jim Carrey interpreta a su enemigo, Dr. Robotnik. El famoso erizo azul correrá con su velocidad supersónica para emprender una batalla contra el mal, en compañía de sus aliados.

