Este diciembre la rumba llega a las salas de cine con 'Al son que me toquen bailo'

Llegó diciembre y con él la película de fin de año, ‘Al son que me toquen bailo’, una comedia romántica que te pondrá a gozar; porque en Colombia, hombre que no sabe bailar es hombre perdido para el amor. Cada uno tiene una "banda sonora" que acompaña su proceso de "salida al mundo" a través del baile.

‘Al Son que me Toquen Bailo’, es la comedia romántica de un "rumbero" contada desde su relación con la fiesta. Una historia que inicia desde las reuniones en la casa paterna al ritmo de la música tropical, con la típica escena de la tía chévere enseñándole los rudimentos del baile; esa primera salida a la fiesta en la "cuadra" y luego la aventura de ir a otro barrio a danzar al ritmo de la música disco.

La película producida Dago García Producciones se estrena en la fecha emblemática del 25 de diciembre, la cual desde hace más de 20 años el productor, director y libretista ha posicionado como la fecha de la película de fin de año.

Bajo la dirección de Juan Carlos Mazo, Guión de Dago García, protagonizada por Variel Sánchez, Laura Rodríguez, Linda Lucía Callejas y Julian Pachón, acompañados de un elenco de lujo: César Mora, Carmenza Cossio, Carolina Sabino, Luis Eduardo Arango, Juan Manuel Lenis, Aida Morales, María Nela Sinisterra, Natalia Bedoya, Raúl Ocampo y Julian Caicedo, entre otros.

Porque en Colombia el que no sabe bailar está fregado, no te pierdas ‘Al son que me toquen bailo’ a partir del 25 de diciembre.

