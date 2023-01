Estas son las once mejores películas de la historia, según Quentin Tarantino

Quentin Tarantino hizo un listado con las que considera las mejores once películas de todos los tiempos en las que incluyó a cineastas como Scorsese y Spielberg.

Esta fue publicada en la revista Far Out , en la que se anexa la lista escrita a mano por el director de cine, que a pesar de tener solo diez espacios, él decidió mencionar once.

El famoso cineasta aprovechó para revelar su admiración por el director italiano Sergio Leone, cuya película es la primera en su lista.

"Si hablamos de los cineastas de los 1960 que más importan a los cineastas de los 1990 y los 2000, creo que Leone indica el camino hacia el cine moderno. No pasas por Leone, sino que empiezas por Leone. Incluso me arriesgaría a decir que [Leone] es la más grande combinación de un completo estilista cinematográfico, donde crea su propio mundo, y un cuentista", aseguró Tarantino para esta revista.

Estas son las 11 películas catalogadas por Quentin Tarantino comos las mejores en la historia: