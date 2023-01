Documentales musicales: el boom actual

El próximo 28 de mayo Juanes estrenará su esperado ‘Origen’, un álbum en el cual el artista colombiano realiza versiones propias de canciones de otros músicos que han sido claves en su carrera artística.

Junto a él, a través de Amazon Prime Video, un especial donde el artista paisa presenta estas canciones y cuenta con poco la historia del por qué las incluyó en este álbum especial.

Es una tendencia que va en crecimiento. Hace tan sólo algunas semanas, también por Amazon Prime Video, J Balvin también presentó una especie de documental para contar un poco sobre su vida en Medellín, y un poco sobre sus trastornos mentales, aunque infortunadamente no profundiza mucho en el tema.

Lo propio, meses atrás, hizo Maluma, esta vez, a través de YouTube, así como ocurrió con Demi Lovato que realizó confesiones bastante reveladoras sobre los comienzos de su carrera artística.

Las plataformas, no solo han encontrado en las vidas de los artistas un buen material para realizar series de ficción, como lo hicieron con Luis Miguel y Selena, también es ideal para el desarrollo de materiales documentales, como la polémica miniserie documental ‘Rompan todo’, sobre la historia del rock en América Latina.

Pink, por ejemplo, estrena por estos días, un documental en Amazon Prime Video, ‘All I Know so far’, que se centra en su vida como artista y como logra compaginarla con su faceta como madre de familia.

Apple Tv no se quedó atrás con ‘1971: el año en el que la música cambió todo’, una docuserie en la que explora las canciones y los músicos que dieron forma a la política y la cultura en España en la década de los setenta.

El auge de los documentales musicales se le atribuye a las producciones que se han venido realizando en los últimos años y que han logrado nominaciones o premios en los principales galardones cinematográficos del mundo, como ‘Searching for Sugar Man’, ‘A 20 pasos de la fama’, ‘Amy’, así como ‘Camarón Revolutión’, entre otros.

Netflix viene desarrollando un sólido catálogo de documentales de este género, con piezas únicas como ‘Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story’, bajo la dirección de Martin Scorsese que se centra en los sucesos en la gira de 1975 y 1976 del Premio Nobel de Literatura.

Junto a Dylan, ‘George Harrison: livin in the material world’ sobre la vida de uno de los miembros de The Beatles, con un recorrido de tres horas de duración, desde su infancia hasta su vida adulta.

Como un fiel relato de lo que sucedía en Chile y la región en los años setenta, se encuentra el documental ‘Víctor Jara fue asesinado en 1973’, que tras su tortura y asesinato por parte de la dictadura chilena, su viuda y familia arranchan una lucha por la reivindicación de la obra y las ideas de Víctor Jara.

También se encuentra ‘Mystity’, la historia del cantante de la banda australiana INXS, considerado uno de los artistas pop más importantes de su momento, de magnetismo único, que perdió la vida en hechos aún no muy claros en una habitación de hotel.

Este año, el turno fue para Ratones Paranóicos, recientemente la pieza documental sobre el éxito y la caída de la banda española Héroes del Silencio, mientras que se anuncia para el mes de junio, el estreno mundial de una miniserie documental sobre Elvis Presley.

Por: Colprensa