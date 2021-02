Conoce a Sasha Calle, la nueva Supergirl con raíces colombianas

La superheroína debutará en la próxima película de DC Comics y será interpretada por Sasha Calle, una actriz con raíces colombianas de 25 años y ganadora de un Emmy .

La noticia de que interpretaría a Supergirl, la prima de Superman, fue dada a Calle por su director, Andy Muschietti, quien al inició la intentó engañar y no fue directo al grano, pues le hizo un par de preguntas y aseguró que aún faltaba parte del proceso, sin embargo, al contestar si le gustaría volar, el hombre saca el vestuario de la superheroína y es inevitable ocultar la emoción.

Entre lágrimas, gritos y alegría, Sasha Calle, quien nació en Boston, Massachusetts, se integrará al elenco de la película que estará basada en el popular cómic 'FlashPoint' y dará vida a Kara Zor-El, prima de Kal-EL.

En 'FlashPoint', Barry Allen crea un problema en el espacio y tiempo que cambia toda la historia del universo DC.

La mujer de raíces colombianas agradeció en redes sociales este logro que dedico a su madre.

Mamá, gracias por tu esfuerzo, por criarme solita y con mucho amor. Te adoro con todo lo que tengo. Eres un ejemplo de súper héroe.

Aunque tiene una corte carrera, a sus 25 años, Sasha Calle ya fue nominada al Emmy en 2019 por su papel de Lola Rosales en 'The Young and the Restless' y también participó en proyectos como 'The White Shoes' y 'Final Stop'.