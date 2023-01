Chewbacca desafía a "rugir por el cambio"

Lucasfilm y "Star Wars: Force for Change" anunciaron la iniciativa Roar For Change (Rugir por el cambio), un desafío global en apoyo a los programas globales de nutrición de UNICEF. La misma invita al público a compartir su propia versión del icónico rugido de Chewbacca. Por cada publicación, like o share utilizando el #RoarForChange en una cuenta abierta de Facebook, Instagram o Twitter, entre el 3 y el 25 de mayo de 2018, "Star Wars: Force for Change" de los EE. UU. donará 1 dólar a UNICEF, hasta alcanzar 1 millón de dólares.

¿Por qué el cuatro de mayo es el día de Star Wars? Conoce la respuesta aquí.

Publicidad

Los fondos se utilizarán para apoyar el trabajo de UNICEF que salva la vida de niños de todo el mundo. Chewbacca es el protagonista de "Han solo: una historia de Star Wars", la nueva película de Lucasfilm que estrenará en cines el 24 de mayo.

"Cada año, el 4 de mayo, el público de todo el mundo se convierte en fuerza de cambio y se reúne para apoyar buenas causas", afirma Paul Gainer, responsable de Disney Consumer Products Commercialization. "Este año, como parte de la cuenta regresiva para el estreno de "Han solo: una historia de Star Wars", les brindamos una forma divertida de apoyar a UNICEF y, a la vez, celebrar al legendario compañero de Han, Chewbacca, y su rugido icónico, que es casi tan identificable como el mismo guerrero Wookiee".

¿Cuántos años tiene Chewbacca?

El público puede compartir su mejor imitación de Chewbacca, ponerse una máscara de él que le cambie la voz o crear un Dubsmash con alguno de sus rugidos más conocidos, que se mostrarán en la página de inicio de la aplicación durante la campaña.

Publicidad

La iniciativa comienza con un video en el que el elenco de "Han solo: una historia de Star Wars" revela que Chewbacca se comportó como una superestrella malcriada en el set de la nueva película, que se estrenará en cines el 24 de mayo.

Publicidad





"Tal vez, Chewbacca no siempre tenga el mejor temperamento, pero debajo del áspero exterior, hay un corazón de oro", afirma el director Ron Howard en el video de lanzamiento. "Por eso, los reta a "Rugir por el cambio"".

Star Wars: Force for Change es una iniciativa benéfica de Lucasfilm y Disney que aprovecha la fuerza de Star Wars para fortalecer y mejorar la vida de los niños de todo el mundo. Desde 2014, cuando fue inspirado por fanáticos de Star Wars, Star Wars: Force for Change ha recaudado más de 16 millones de dólares para causas benéficas de todo el mundo.

Publicidad

Casi uno de cada cuatro niños de todo el mundo sufre de desnutrición grave. UNICEF está trabajando en 190 países y territorios para defender los derechos de los niños y, entre otras cuestiones, ayudar a abordar esta problemática. En nombre de Star Wars: Force for Change, los fondos que se recauden a través de esta campaña ayudarán a UNICEF a brindar paquetes de alimentos terapéuticos listos para usar a niños con desnutrición, lo que les posibilitará acceder a un futuro más brillante.

Mira también:

¿Cuántos años tiene Chewbacca?

¿Por qué el cuatro de mayo es el día de Star Wars? Conoce la respuesta aquí.

Publicidad

Publicidad