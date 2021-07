Bugs Bunny y Lebron James juntos en la película ‘Space Jam: una nueva era’

Hace 25 años la leyenda del baloncesto, Michael Jordan , se enfrentó contra un equipo de extraterrestres, junto a un equipo encabezado por Bugs Bunny , en lo que se llamó ‘El juego del siglo’.

Dos décadas y media, ahora, de la mano de Lebron James , Warner Bros decidió hacer una segunda parte, donde el campeón de la NBA se une a Bugs Bunny con esa combinación entre animación y acción en vivo, que este jueves se estrenará en las salas de cine del país.

Se trata de ‘Space Jam: una nueva era’, bajo la dirección de Malcolm D. Lee, con una historia donde Lebron y su hijo Dom quedan atrapados en un espacio digital creado por una malvada inteligencia artificial, el basquetbolista debe regresarlos a casa sanos y salvos guiando a Bugs, Lola Bunny y a toda la banda de indisciplinados Looney Tunes hacia la victoria sobre los Goons, que son los campeones digitalizados de la inteligencia artificial en la cancha. En este partido se despliega una poderosa lista de estrellas de la NBA y la WNBA como nunca antes los habías visto.

Los Looney Tunes se enfrentarán a los Goons en el desafío más importante de su vida, uno que redefinirá el vínculo de LeBron con su hijo y pondrá de manifiesto el poder de ser uno mismo. Todos listos para la acción destruyen las convenciones, potencian sus talentos únicos y sorprenden incluso al Rey James jugando basquetbol a su manera.

"Es un honor para mí formar parte del mundo de 'Space Jam', poder reintroducirlo a los niños de hoy y mostrarles lo increíbles que son los Looney Tunes, y lo grande que es también nuestro deporte del baloncesto". Y, como en la primera película, bromea: "También hay algunas cosas en esta película que sorprenderán a mucha gente. Eso es lo emocionante", comentó Lebron James.

Para el jugador de la NBA, siempre ha sentido una conexión especial con ‘Space Jam’. "Cuando tenía 12 años, necesitaba inspiración allí donde crecía. Michael Jordan fue una de esas personas que me dio inspiración, junto con mi madre. Cuando pienso en ver 'Space Jam', en que siempre me gustaron Bugs Bunny y los Looney Tunes, y luego añades a Michael Jordan, una de mis inspiraciones favoritas mientras crecía... Me pareció una combinación perfecta".

La tarea de dirigir esta enorme empresa cinematográfica recayó en el director Malcolm D. Lee, que aprovechó la oportunidad de reimaginar el concepto para un mundo muy diferente al que se dio a conocer en 1996. "Esto es más que 'Space Jam', esto es como 'Cyber Space Jam'", afirmó Lee con entusiasmo. "Estamos en una época en la que todo es digital y electrónico y está en la red, ¿sabes? Todo gira en torno a los videojuegos y la realidad virtual, y por eso nuestros personajes -LeBron James y su hijo- entran en un videojuego. Es una gran manera de reintroducir a los Looney Tunes a la pantalla grande, con la ayuda de uno de los mejores jugadores de baloncesto de la historia".

El productor Ryan Coogler está de acuerdo y añadió: "Es una historia con mucho alcance que tiene predicamentos que no necesariamente verías venir. Esta película se sitúa en la intersección del entretenimiento de una manera increíble. Pero, al fin y al cabo, es una historia sobre la familia. Es una historia de padre e hijo".

Para Lebron James la película tiene otro atractivo universal: El baloncesto. “El baloncesto es el mejor deporte del mundo, en mi opinión, y estamos en todo el mundo. En las ligas profesionales hay gente no sólo de Estados Unidos, sino de todas partes. El baloncesto llega a muchos hogares diferentes, porque el juego resuena con mucha gente en el mundo. Y cuando añades estos personajes clásicos de los dibujos animados y su humor... Se trata de sonreír, ser feliz y reír juntos. Esos son los ingredientes del éxito".

Disfruta del tráiler:

Por: Colprensa