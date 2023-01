Actor de ‘¿Y dónde están las rubias?’ revela que habrá una segunda parte

La comedia ‘¿Y dónde están las rubias?’ sin duda alguna marcó a millones de personas,quienes se gozaron las ocurrencias y hazañas de dos detectives del FBI que se disfrazan de mujeres para investigar la corrupción y un plan criminal.

En una charla con Andy Cohen, en ‘Watch What Happens Live With Andy Cohen’, el actor Terry Crews reveló que hace algunas semanas se encontró con Shawn Wayans, quien interpretó a Brittany Wilson, y le dijo que harán el proyecto realidad.

“Me he estado manteniendo en forma durante 15 años para la segunda entrega”, aseguró entre risas el actor.

El año pasado los hermanos Marlon y Shawn Wayans, protagonistas, guionistas y productores de la historia estrenada en el año 2004, indicaron que podrían estar trabajando en la secuela de la comedia que dirigió su también hermano Keenen Ivory Wayans, y gracias a lo afirmado por Crews, probablemente está muy cerca esa tan anhelada segunda parte.

Sin embargo, cabe resaltar que con está son tres las ocasiones en las que se ha escuchado hablar de la segunda entrega de ‘¿Y dónde están las rubias?’, lo que también hace cuestionar si esta vez será realidad y si volveremos a ver a estos personajes en la pantalla grande.

