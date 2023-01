Cinco detalles que hacen del Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá un evento diferente

El Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá para su trigésimo aniversario recibe a un exclusivo grupo de obras con diversas propuestas de teatro. Sin embargo, su encanto no solo reside en la calidad de las propuestas; su atractivo también recae en detalles curiosos que se empiezan a conocer y que hacen que este evento se reinvente:

Tradición Argentina:

Publicidad

El teatro argentino es reconocido, no solo por los premios internacionales obtenidos, sino por las figuras emblemáticas de las tablas de ese país. Tal es el caso de Diego Velásquez, quien protagoniza la obra Escritor fracasado. Para el público colombiano no les es familiar su nombre, sin embargo, a los amantes del cine les resultará conocido su rostro, ya que hizo parte del elenco de la exitosa película, nominada a los Óscar, Relatos Salvajes. ¿Lo recuerdan? El fiscal del segmento “La propuesta” de ese filme.

La obra no se limita a esta anécdota, también podemos mencionar que este año su directora, Marilú Marini, tendrá que trabajar el doble. Dirigir a Velásquez y actuar también en Todas las canciones de amor, musical argentino dirigido por Alejandro Tantanian, donde Marini retrata a una mujer llena de recuerdos y sueños, con canciones de toda la vida, íntimas, de amor, que espera con ansia un ser querido.

Las agradables coincidencias también vienen de Argentina. Dos obras se relacionan de manera íntima en esta edición, Spam y Terrenal pequeño misterio Ácrata. La primera es dirigida por Rafael Spregelburd, merecedora de diversos premios como Casa de las Américas (Cuba), Tirso de Molina (España) y Ubu (Italia). La segunda, es dirigida por Mauricio Kartun, quien cuenta con más de 50 premios en su haber y de quien Spregelburd es discípulo. Ambos leyendas de la dramaturgia independiente.

Tributo a los grandes que dejaron huella

Publicidad

Dos homenajes a destacar. La de dos artistas fallecidos en 2016, que hicieron parte de los destacados del Festival en previas versiones. Se trata de la directora suiza Julie Finzi Pasca con la obra Per Te (Para ti), y el esloveno Tomaž Pandur, con la obra Symphony of Sorrowful Songs (Sinfonía de las tristes canciones). Julie Finzi Pasca estuvo en tres festivales anteriores con Nebbia (2008), Rain (2010), Donka (2012) y La Veritá (2014); Pandur participó en anteriores ocasiones con siete obras: Scherezade, Infierno, 100Minutos, Barroco, Calígula, Medea y Fausto.

Publicidad

México y sus mejores exponentes en actuación

Publicidad

El público del Festival puede ver reconocidos rostros del cine internacional en obras como La desobediencia de Marte, con José María Tavira, quien hizo parte del elenco de películas como La Máscara del Zorro, Amar Te Duele y Enemigos Íntimos. Junto a Tavira también actúa Joaquín Cosio, recordado por sus papeles en las mega producciones, El Llanero Solitario de Disney y Quantum of Solace, perteneciente a la saga de James Bond.

En el caso de la obra mexicana Enemigo del pueblo, actúa Luis Rábago, quien se destaca por haber hecho parte de la polémica serie El Chapo, que retrata la vida del narcotraficante mexicano Joaquín Guzmán.

Teatro colombiano se inspira en obras universales

Publicidad

Por parte de Colombia, algunos de sus representantes en el Festival buscan darle una mirada local a las obras de inmortales artistas internacionales. Tal es el caso de Negra/Anger, obra de danza contemporánea de Cartagena que recurre a la hermosa música de Nina Simone. También podemos mencionar la obra procedente de Cali, El idiota de Chernóbil, texto basado en la novela El Idiota del escritor ruso Fiódor Dostoievski y Voces de Chernóbil, escrito por la premio Nobel ucraniana Svetlana Alexievich. También está Antígona in Exilium, basada en la tragedia griega y en un texto de la filósofa española María Zambrano.

Obras que generarán controversia

Publicidad

Esta edición no está exenta de polémica, esta vez con la obra de Eslovenia Our Violence Your Violence dirigida por Oliver Frljić que de manera cruda y descarnada expone la crisis de los refugiados, el cierre de fronteras y la utilización del miedo como arma infalible de los nacionalismos y religiones.

Publicidad

Del 16 de marzo al 1 de abril la capital del país se vestirá de cultura y será escenario del Carnaval de Bogotá, la fiesta del teatro que por tres décadas ha iluminado de magia los corazones de los bogotanos, un Patrimonio Cultural de todos los colombianos.

Consulta la programación del Festival en www.festivaldeteatro.com.co .

Mira también:

Programación de obras colombianas en el Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá 2018.

Publicidad