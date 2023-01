Cher lanzará un álbum con temas de Abba

En una entrevista en el canal NBC para la promoción de la cinta "Mamma Mia! Here We Go Again", la cantante y actriz de 72 años dijo que la inspiración para el disco surgió cuando cantó una de las canciones más emblemáticas del cuarteto.

"Después de hacer la canción 'Fernando' pensé que sería muy divertido hacer un disco con canciones de Abba, así que lo hice", contó. El resultado, aseguró, será original. "No es lo que piensas cuando piensas en Abba, porque lo hice de otra manera", dijo, sin dar una fecha de salida de su nuevo trabajo.

El álbum será el primer trabajo de estudio de la artista desde el de 2013 con su dúo folk Sonny and Cher, "Closer to the Truth".

Cher disfrutó de un relanzamiento de su carrera en la década de 1990 y ostenta el récord de la pausa más larga entre las canciones número uno en la lista de Estados Unidos en casi 25 años.

En los últimos años se ha concentrado principalmente en un espectáculo de residencia en Las Vegas. No había participado en una película desde que prestó su voz a un león en la película "Zookeeper", en 2011.

El musical original "Mamma Mia!" y después la película se pasean por canciones de Abba para contar la historia de Sophie, quien planea su boda en una isla griega junto a su madre, Donna, al tiempo que intenta identificar quién es su padre, con resultados hilarantes.

En la secuela, Cher encarna a la madre de Donna, interpretada nuevamente por Meryl Streep.

La película llega poco después de que Abba, un emblema del pop "bubblegum", anunció la grabación de dos nuevas canciones, 35 años después de su último sencillo.

