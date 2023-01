Carlos Vives tuvo un 2018 para enmarcar

La estrella colombiana Carlos Vives tuvo un 2018 inigualable; con honores rindió tributo a la música colombiana a través de sus propios patrones, aquellos que lo han llevado a ganar 2 Grammys, 12 Latin Grammy y tener millones y millones de seguidores en el planeta.

Inició el año regresando a Viña del Mar para recibir Gaviota de Oro y Plata otorgados por los asistentes y temido público de La Quinta de Vergara. De ahí en adelante y mes tras mes, las noticias estuvieron impactantes. El homenaje del Festival de la Leyenda Vallenata en su versión #51 marcó otra historia para el gran evento en Colombia y el mundo.

Además, fue presentado como la imagen de la campaña mundial de fútbol 2018 para una bebida gaseosa; nueve países escucharon a Vives decir desde Latinoamérica: "Allá se juega, acá lo vives", incentivando a los aficionados a disfrutar del fútbol en casa.

Con una gran estrategia publicitaria al aire llegaron los lanzamientos musicales, el primero de ellos fue "El Sombrero de Alejo" tema elegido como el himno del Festival Vallenato. La canción fue interpretada por Carlos y varios juglares y cantantes de la región. Más adelante presentó los sencillos "Hoy tengo tiempo", "Mañana" y "Nuestro Secreto".

En simultánea los números fueron creciendo en streaming y recibió 17 singles de Platino y Diamante en Los Estados Unidos por "La Bicicleta".

Los tributos estuvieron memorables también en el exterior, fue honorado por la ciudad de Nueva York con su propio "Ride of Fame IT Bus", antes de su concierto sold out en el Radio City Music Hall.

Inauguró su propia exhibición en el Grammy Museum "Deep Heart: Roots, Rock & The Music of Carlos Vives" que irá hasta el 2019.

Presentar su iniciativa "Tras La Perla" ante el BID en la Universidad de Georgetown fue clave para continuar su trabajo como uno de los Líderes de la sociedad en Colombia. Durante el encuentro anual que se desarrolló en Santa Marta reunió al presidente Iván Duque y varios de sus Ministros para concretar los nuevos compromisos del año que llega.

Nominado en dos categorías y Ganador al Latin Grammy por Vives como "Mejor Álbum Tropical Contemporáneo. Nominado al GRAMMY® anglo con VIVES en la categoría Mejor Álbum Pop Latino.

El Vives Tour recorrió más de 55 shows y 21 países en la gira mundial. Participó en los festivales más importantes de Latinoamérica: Festival de la Guitarra (Argentina); Festival de la Manzana (Argentina); Carnaval de Veracruz (México) y anunció que estará en Carnaval de Barranquilla en febrero 2019.

Culminó el año con el Vives Tour Colombia "Campaña Libertadora" con más de 100mil personas asistiendo a los conciertos en Medellín, Bucaramanga, Tunja, Cali, Barranquilla y Bogotá, haciendo 'sold out' un mes y medio antes de su fecha.

.