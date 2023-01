Camila Cabello estrena el despampanante video de ‘Never be the same’

Tres meses después del lanzamiento de su más reciente sencillo, Camila Cabello estrena el videoclip de su canción 'Never be the same'. Un video en el que se ve a la artista en imágenes alternadas entre tomas caseras y escenas que simulan escenarios propios de una película de ciencia ficción.

Los atuendos sin duda fueron los otros protagonistas del clip, acompañando la bella cantante, construyen una estética que evoca al estilo SciFy de los años 80’s. El videoclip estuvo bajo la dirección de Grant Singer, quien se ha encargado de trabajar en éxitos como ‘Perfect places’ de Lorde, ‘Starboy’ de The Weeknd, ‘I don’t wanna life forever’ de Zayn Malik, entre otros.

Con tan solo unas horas de ser publicado el video se ha viralizado, contando con 600.000 reproducciones en YouTube, lo que sin duda lo convertirá en otro éxito en la plataforma, así como lo ha sido el documental ‘Made in Miami’ que estrenó el pasado 27 de febrero.

