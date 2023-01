BlackOutTuesday: la cultura se manifiesta en rechazo al racismo

Con una foto en color negro en Instagram y bajo el #BlackOutTuesday, el mundo de la cultura mostró este martes su rechazo al racismo y la violencia policial en EE.UU. Emma Watson, Tom Holland, Cara Delevingne, Alejandro Sanz o Ricky Martin son algunos de los artistas que se han unido a la iniciativa.

Una protesta silenciosa que surgió desde la industria musical, pero a la que se unieron representantes de todos los sectores del mundo musical, que muestran así este martes su apoyo a una iniciativa de Jamila Thomas y Brianna Agyemang, dos ejecutivas de Atlantic Records.

"En respuesta a los asesinatos de George Floyd, Breonna Taylor, Ahmaud Abery y un incontable número de ciudadanos negros a manos de la policía, #TheShowMustBePaused (El show debe parar) es una iniciativa creada por dos mujeres negras del mundo de la música en contra del racismo y la desigualdad que existe desde la sala de juntas hasta las calles", señala el manifiesto.

Las principales discográficas Warner Music Group, Universal Music, Capitol Records, Sony Music, Interscope y sus filiales tanto en España como en América Latina se sumaron a la ola de indignación que causó la muerte de George Floyd, un afroamericano que falleció el 25 de mayo a manos de un policía blanco en Mineápolis (EE.UU.), lo que provocó una oleada de violentos disturbios.

Como núcleo original de la protesta, el seguimiento por parte de las estrellas de la música fue total. Suspendidas las entrevistas y actividades promocionales previstas para la jornada de este martes, los perfiles de Instagram de figuras como Rihanna, Alejandro Sanz, Dua Lipa o Ricky Martin, se tiñeron de negro.

Además los lemas de esta jornada acompañan a las imágenes, como en el caso de Sanz, que escribe #TheShowMustBePaused #BlackLivesMatter #BlackOutTuesday.

De las pocas que añade algo más, la cantante Katy Perry escribe que se ha pasado los últimos días mirando, escuchando y reflexionando la manera en la que ella puede ser útil en esta causa, por ello, anima a sus seguidores a donar a las organizaciones etiquetadas en esa publicación. "Voy a trabajar duro para asegurarme de que este mundo sea un lugar más justo para cada niño", concluía el post.

El reguetonero Daddy Yankee, se muestra orgulloso, como él mismo lo escribe en su Instagram, de ser hijo de un padre "negro" y de una madre "blanca", también de sus raíces y de su color de piel: "Estoy orgulloso de la herencia de mis abuelos dada a mi padre, la cual comparto con mis hermanos de sangre, familiares, amigos y muchas personas que respeto. Entre ellos muchos afroamericanos que valoro su trabajo y he tenido la bendición de trabajar con ellos. ¡RESPETO!", agrega.





El mundo del cine, de la mano de Natalie Portman, Ana de Armas, Timotheé Chalamet, Orlando Bloom, Emma Watson, Tom Holland, Sharon Stone, Kate del Castillo o Patricia Arquette, entre otros, reclaman también justicia para George Floyd.

Bryan Cranston, conocido por su papel de Walter White en la serie "Breaking Bad" escribe: "Me gano la vida usando la imaginación, pero no puedo imaginar cómo debe ser para una persona negra vivir en Estados Unidos. No solo ahora, sino a lo largo de la historia magullada de nuestro país con el racismo (…) Es necesaria una demanda de cambio sistemático fundamental. No el año que viene ni el mes que viene, sino AHORA".

Asimismo, el actor Dwayne Johnson "La Roca", estadounidense de nacimiento y de raíces samoanas, señala que la "única victoria" llegará cuando por fin se "consiga la igualdad", pero para ello, el código policial debe ser "moral y ético" y, sobre todo, "humano".

La novelista y poeta Siri Hustvedt (premio Princesa de Asturias de las Letras 2019) denuncia en su perfil de Instagram la violencia por parte del policía y acusa al presidente de EE.UU., Donald Trump, de abuso de poder: "Ese hombre es un monstruo para el colectivo (…), no habrá expiación ni redención sin el reconocimiento de esa verdad".

El director creativo de Burberry, Riccardo Tisci, casas como Valentino y Versace o la firma alemana de ropa deportiva Adidas, también se sumaron a la iniciativa.

La firma Carolina Herrera encadena en sus redes sociales sobre fondo negro una frase de Nelson Mandela con otra de Martin Luther King: "La injusticia en cualquier lugar es una amenaza para la justicia en todas partes". Y Victoria Beckham muestra su profunda conmoción por la muerte de Floyd.

En su cuenta de Instagram, Dior afirmó que no tolera "ninguna forma de discriminación". "Creemos en la humanidad de las personas y en la importancia de cada vida", señala una de las firmas más emblemáticas de la moda, que finaliza con el lema que se ha hecho viral: #blacklivesmatter (La vida de los negros sí importa). EFE

