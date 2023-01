Beyoncé, Eminem y The Weeknd lideran el cartel de Coachella 2018

El festival de música alternativa estadounidense Coachella confirmó el cartel de artistas que llenarán de música y experiencias únicas en su edición 2018.

Durante dos fines de semana (13, 14 y 15; y 20, 21 y 22), bandas, fanáticos, actrices y famosos en general se darán cita en Indio, California con los mejores sonidos de la actualidad.

The Weeknd, Beyoncé, Eminem, Jamiroquai, St. Vicent, alt.J, A Perfect Circle, Portugal The Man y The Drums lideran el cartel de más de 150 artistas que le darán vida a edición 2018.

