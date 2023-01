Avicii muere a los 28 años: así fue su corta pero exitosa carrera

El artista falleció este viernes en Mascate, la capital de Omán, según un comunicado de su representante.

Tim Bergling, conocido como Avicii , fue uno de los artistas de pop electrónico más conocidos y vendedores en la actualidad.

Publicidad

"Con una profunda pena anunciamos la pérdida de Tim Bergling, también conocido como Avicii. Fue encontrado muerto en Mascate, Omán, este viernes por la tarde hora local, 20 de abril. La familia está devastada y les pedimos a todos que respeten su necesidad de privacidad en este momento difícil. No se darán más declaraciones", destaca el comunicado.

Según reporta el portal TMZ, Avicii había batallado con la adicción en el pasado y habría estado hospitalizado en dos ocasiones debido a su problema con el alcohol. Sin embargo, esto no ha sido definido como la causa de su muerte.

DJ sueco Avicii muere a los 28 años .

Avicii anunció en marzo de 2016 su retiro del mundo de la música debido a su agotamiento, después de no recuperarse completamente de una operación de apendicitis y algunos problemas biliares, por lo que canceló varias fechas en 2015.

Publicidad

A los 18 años empezó a darse a conocer gracias a una remezcla de la canción del videojuego de Commodore 64, Lazy Jones a la que llamó Lazy Lace.

'Manman', su primer disco, apareció en abril de 2008 luego de ganar un concurso realizado por el sello de Pete Tong, Bedroom Bedlam, "Fast Trax".

Publicidad

En 2010, Avicii publicó otra éxito titulado 'Don't Hold Back' junto al DJ sueco John Dahlbäck. Pese a que su obra se basaba en canciones electrónicas, la discográfica EMI lanzó una versión con voces de su canción Bromance, bajo el título Seek Bromance.

Su salto a la fama se dio en 2011 el unirse con David Guetta para lanzar la coproducción 'Sunshine' que fue incluida en el disco Nothing but the Beat, de Guetta.

Publicidad

Dos piezas que lo popularizaron fueron Wake Me Up! Con Aloe Blacc y Hey Brother, que estuvo incluida en su grandioso disco True (2013).

Otro éxito en su carrera fue el sencillo Levels que se llevó la nominación en la categoría "Mejor Grabación Dance" en los Premios Grammy de 2012.

En 2016 Avicii lanzó la remezcla del sencillo de Morten, Beautiful Heartbeat, además, se asoció con Coldplay para coproducir "Hymn for the Weekend" que fue lanzado como el segundo sencillo de su álbum de la banda británica A Head Full of Dreams.

Durante sus nueve años de carrera publicó dos álbumews de estudio, participó en tres recopilaciones y publicó más de 45 sencillos.

Publicidad

Estas canciones catapultaron la carrera del artista sueco.

Lazy Lace

Publicidad

Don't Hold Back

Publicidad

Seek Bromance

Publicidad

Sunshine

Publicidad

Publicidad



Wake me Up!

Hey Brother

Publicidad



Levels

Publicidad



Beautiful Heartbeat

Publicidad



Mira también:

¿Por qué Avicii se había retirado de la música a sus 26 años?

DJ sueco Avicii muere a los 28 años .

Publicidad