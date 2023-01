Así será el concierto de Primus en Colombia

La fecha elegida será próximo 22 de enero del 2019 en el Teatro Royal Center y hace parte de la gira Ambushing The Storm Tour donde traen como novedad el disco The Desaturating Seven, su último trabajo basado en el libro infantil The Rainbow Globlins del autor italiano Ul de Rico.

Una de las bandas más emblemáticas e irreverentes de la música, con más de 30 años a de carrera y con la figura del inquietísimo y venerado Les Claypool al frente harán las delicias del público bogotano con el manojo de estilos en el cual se mueven: funk Metal, experimental y progresivo, en un sonido que es reconocible y muy personal.

Flora Music son los encargados de hacer realidad la primera visita de la agrupación a Bogotá, siendo este el primer concierto de rock internacional del 2019 y lo más importante, la primera visita a nuestro país… cuestión que lo vuelve una oportunidad única e imperdible.

La banda estadounidense Primus llega a Colombia por primera vez.

