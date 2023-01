Alexis Escobar presenta su nuevo sencillo 'No me da la talla'

‘No me da la talla’ es una canción que está dirigida a todas las personas que cuando toman tragos, sin querer, recuerdan a su ex, y sienten la necesidad de buscarla o llamarla aun sabiendo que ya tiene una pareja y que esa persona en realidad 'No le da la talla'.

El tema es de su autoría y está dedicado para todos los amantes de la música popular, que en los últimos años ha tenido gran acogida no solo en el público colombiano sino del exterior.

Alexis Escobar, con 30 años de edad, ha logrado conquistar el público de Colombia con canciones como 'La Santa y La Diabla', con más de 19 millones de reproducciones en su canal oficial de Youtube, 'Que les Hice Yo' éxito del 2017, 'Cantinero Más Licor', 'Conmigo Perdió', 'La Tusa', entre otras.

El video fue grabado en Medellín, en formato 5k.

