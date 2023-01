20 Datos de 'Harry Potter y la Piedra Filosofal' para celebrar los 20 años de su publicación

El 26 de junio de 1997, hace 20 años, J.K. Rowling publicó el libro 'Harry Potter y la Piedra Filosofal'.

Durante la filmación de la película ocurrieron muchos sucesos curiosos ¡Conócelos!

1. Daniel Radcliffe audicionó con 10 años para el papel de Harry Potter por petición del productor David Heyman, quien conocía a su padre.

2. Emma Watson tenía nueve años y estaba en la mitad del tercer libro de Harry Potter cuando hizo su primera audición para el papel de Hermione Granger.

3. Rupert Grint audicionó para ser Ron Weasley después de ver un aviso en un programa infantil.

4. Inicialmente, Steven Spielberg iba a ser nombrado director de la película, pero se dice que no le gustó que la autora JK Rowling pidiera que todos los actores fueran ingleses. Finalmente, la dirigió de Chris Columbus y los actores Fiona Shaw (Petunia Dursley), Devon Murray (Seamus Finnigan), y Richard Harris (Albus Dumbledore hasta HP2) eran de Irlanda y Eleanor Columbus (Susan Bones), Verne Trover (Griphook), y Zoë Wanamaker (Madam Hooch) de Estados Unidos.

5. La película obtuvo $968 millones de dólares, siendo la tercera película con más ganancias de la historia (seguida por Titanic y The Lord of the Rings: The Return of the King).

6. Richard Harris aceptó el papel de Albus Dumbledore ya que su nieta le advirtió que no le volvería a hablar si no lo hacía.

7. La hija de Chris Columbus le pidió a su padre que dirigiera la película. Él aceptó luego de leer el libro que ella misma le prestó.

8. El set de la cabaña de Hagrid fue demolido al final de la filmación, para evitar la invasión por parte de los fanáticos.

9. En las primeras versiones del guión, la actriz Drew Barrymore (E.T., Charlie’s Angels), iba a tener una corta aparición. Ella lo solicitó, pues es muy fanática de los libros.

10. Ya que la única persona que sabe lo que ocurrió la noche del asesinato de los Potter es JK Rowling, ella misma escribió la parte del guion donde aparecen esas escenas.

11. Cuando Hagrid toca la flauta al frente de su cabaña, está interpretando el tema principal de la película, Hedwig’s Theme.

12. Para interpretar a Hedwig, se utilizaron tres lechuzas llamadas Ook, Gizmo, y Sprout.

13. Inicialmente, se pensó en el actor Gabriel Thomson para el papel de Harry Potter.

14. La película iba a filmarse en el Lancing College de West Sussex, pero el rector en ése tiempo, Peter Tinniswood, rechazó una oferta de mucho dinero, diciendo que “el colegio es para la educación, no para Hollywood”.

15. Aunque la voz del Daniel Radcliffe (Harry Potter) cambió durante la producción, él mismo pronunció todos sus diálogos. Las escenas se firmaron en orden cronológico por lo que puede percibirse que su voz va cambiando a lo largo de la película.

16. La película tiene el record de proyección en la mayor cantidad de cines el día del estreno en Estados Unidos con un total de 3.762.

17. Nicholas Flamel, mencionado como el creador de la Piedra Filosofal, fue de hecho un alquimista real, de quien se cree que pudo crear dicho objeto.

18. Casi todas las escenas fueron filmadas en orden cronológico, salvo dos excepciones más notables: la escena final en la película donde el Harry, Hermione y Ron vuelven a casa fue la primera escena filmada; y el partido de Quidditch fue lo último en ser filmado, principalmente por el tiempo que les tomó a los encargados de los efectos encontrar la manera de lograrlo.

19. Al principio, Radcliffe tenía que usar lentes de contacto verdes para que sus ojos coincidieran con los de Harry, pero tenía una reacción alérgica severa a ellos.

20. Una maratón de 19 horas y 38 minutos se necesitaría para ver todas las películas de la saga 'Harry Potter'

