Viral: el ingenioso entrenamiento de una nadadora olímpica en medio del confinamiento

Cientos de deportistas han demostrados que ni la cuarentena es un impedimento para trabajar y entrenar fuerte desde la seguridad de sus hogares, ese es el caso de la nadadora rusa Yulia Efimova, que dejó con la boca abierta los cibernautas con su ingenioso pero también estricto entrenamiento desde casa.

Efimova se hizo viralen redes, luego de publicar un pequeño video de su entrenamiento en el que, subida sobre el mesón de la cocina de su casa da una muestra de sus grandes habilidades y fuerza abdominal.

En su entrenamiento, la deportista olímpica sujeta sus pues del mesón, mientras con el pecho y cadera totalmente en el aire ejecuta algunos movimientos de nado de manera perfecta, como si estuviera debajo del agua.

De inmediato, tuiteros comenzaron reaccionar, aplaudiendo la habilidad e ingenio de la deportista para entrenar en medio del confinamiento, incluso algunos intentaron hacerlo y desataron risas antes su intenso fallido.

What do Olympic atheletes do when they’re stuck at home?



Russian Olympic swimmer Julia Evimova:pic.twitter.com/ylhlSt5vfB — Vala Afshar (@ValaAfshar) April 18, 2020



well we tried pic.twitter.com/zKLMZjxQqE — julia (@esperanzuhhh) April 20, 2020



pic.twitter.com/1F3z3kREPd — Liam Brown🇪🇺 (@LiamBro78553348) April 20, 2020

