La Biblioteca Nacional de Colombia reabre sus puertas al público con un aforo limitado

View this post on Instagram

¡El navío inmóvil de la nación reabre sus puertas! A partir del 13 de octubre retomaremos la prestación de nuestros servicios presenciales. Quienes deseen acercarse a las instalaciones de la BNC, deberán pedir cita previa y cumplir con medidas establecidas como: el uso de tapabocas, el lavado de manos, el distanciamiento mínimo social, además de las que se les comunicarán en la entrada. Conozcan toda la información en el enlace de la bio. ¡Los esperamos! #VuelveLaBNC