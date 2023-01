Estos eventos podrían ser cancelados por causa del coronavirus

Eventos a nivel mundial han tenido que ser suspendidos o hasta cancelados por la creciente propagación de este virus en países de Asia y Europa, causando que exista una prevención en el contagio de más personas en el mundo.

Estos son algunos de los eventos que se han visto afectados:

‘Misión Imposible 7’:

Las escenas de la película que estaban siendo grabadas en Venecia fueron suspendidas luego de que el ministro de Sanidad, Roberto Speranza, diera a conocer que todos los eventos públicos y privados habían sido cancelados, hasta el primero de marzo, incluyendo el Carnaval de Venecia.

El cronograma de ‘Misión Imposible’ tenía planificadas tres semanas de grabación en la ciudad de los canales, las cuales quedarán temporalmente canceladas. Cabe resaltar que, a pesar de lo publicado en el Daily Mail, Tom Cruise no tuvo que ser alojado indefinidamente en un hotel de esta ciudad, pues el actor ni siquiera habría arribado cuando se suspendió el rodaje de la película.

Juegos Olímpicos:

Dick Pound, miembro del Comité Olímpico Internacional (COI), aseguró a NBC News que, si la enfermedad continuaba propagándose rápidamente, el evento deportivo más importante a nivel internacional iba a tener que ser cancelado. De igual manera, el COI mantiene una constante comunicación con la Organización Mundial de la Salud para poder determinar cuáles podrían ser los próximos movimientos.

Además, Pound aseguró que si el gobierno japonés y el COI no logran organizarse de manera eficiente tres meses antes del inicio de los Juegos, estos tendrán que ser cancelados. No es un tema fácil, pues se deberán reforzar temas como la seguridad, el cuidado en la comida, la villa olímpica, el hospedaje, el turismo, etc. En caso de que esto sucediera, sería su primera cancelación desde la Segunda Guerra Mundial.

¿Por qué las medallas de #Tokio2020 serán únicas en la historia? 🏅



Conoce todo sobre el sostenible ♻ "Proyecto Medalla Tokio 2020".👇#UnitedByEmotion 🌏 pic.twitter.com/eOOnCDVVrG — #Tokio2020 en Español (@Tokyo2020es) February 22, 2020





"Carnaval de Venecia":

Dada la creciente propagación de este virus, el famoso ‘Carnaval de Venecia’ tuvo que ser cancelado, al igual que las diferentes actividades y eventos sociales en esta ciudad, además del cierre de las escuelas. Esta medida, inicialmente, será hasta comienzos de marzo.

La festividad había iniciado el ocho de febrero, pero tuvo que ser cancelada dos días antes de su cierre. El gobierno italiano ha prohibido la entrada y salida en 11 localidades que son consideradas epicentro de la epidemia, buscando contener y gestionar la emergencia.

Coronavirus ha causado cuatro muertes en Italia, donde cancelaron el Carnaval de Venecia >> https://t.co/fNZuDSYfHM pic.twitter.com/uEVk2eeeev — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) February 25, 2020

