Esto sucederá con quienes compraron boletas para conciertos suspendidos por coronavirus

Miles de espectadores quedaron en vela por cuenta de los eventos musicales que no pudieron ser llevados a cabo debido a las medidas de prevención que se empezaron a tomar en el país por causa del coronavirus .

El Jamming Festival es uno de los eventos que ya anunció su nueva fecha, por lo que aseguró que quienes ya tenían sus entradas no perderán el dinero y podrán disfrutar de estos conciertos. El Jamming, que iba a tener fecha el 21 y 22 de marzo, se reprogramó para el 14 y 15 de noviembre, dando una espera de casi ocho meses. Diferentes artistas como Desorden Público, Caifanes, Gondwana, Caligaris, Ska P, Los Cafres, entre otros, han confirmado su participación en esta nueva fecha.

El Festival Estéreo Picnic fue otro de los eventos musicales que ya dio a conocer sus nuevas fechas, tras la postergación de su realización el 3, 4 y 5 de abril. Por medio de un comunicado oficial, dieron a conocer que este festival se llevará a cabo hasta diciembre en los días 4, 5 y 6. A pesar de que grupos como Guns N" Roses, The Chemical Brothers, The Strokes y Wu-Tang Clan confirmaron su continuidad para fin de año, los organizadores confirmaron que están acomodando un "line-up" final.

Con respecto a los conciertos de Alejandro Sanz , Juanes , Raphael y el Ballet Nacional de Colombia aún no se conocen fechas exactas de reprogramación, pero los diferentes artistas han dado a conocer su intención ofrecer sus shows cuando la situación a nivel mundial mejore y sea seguro llevarlos a cabo. Además, es necesario tener en cuenta que deben ajustar diferentes agendas no solo en nuestro país, sino con diferentes compromisos alrededor del mundo.

Con respecto al concierto de Maroon 5 , aún no se tiene un conocimiento claro sobre su realización, pues sus organizadores no han confirmado si este se aplazará o será completamente cancelado. Sin embargo, no se conoce qué pasara con el dinero de las boletas en caso de ser cancelado.

Además, para quienes estaban interesados en comprar las boletas para la gira "Hecho en México" de Alejandro Fernández , las fechas de inicio para la compra de boletas será postergada y se está a la espera del anuncio.



