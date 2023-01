Con emotivo mensaje, Omar Geles se despide de su padre fallecido por COVID-19

Luego de que se diera a conocer la muerte de Roberto Geles por complicaciones derivadas del COVID-19 , su hijo, el cantante de m´´usica vallenata Omar Geles , compartió una emotiva publicación en su cuenta de Instagram en la que lamentó la pérdida y agradeció a Dios por poner en su vida a un padre admirable.

Inicialmente, la noticia fue confirmada por Erick Gerónimo, mánager del también acordeonero, quien agregó que el intérprete de 'Serenata a mamá' se encontraba en Houston, Estados Unidos, cumpliendo con unos compromisos laborales; de manera que tuvo que retornar inmediatamente a Colombia para pasar el luto con su familia.

"DIOS mío te doy gracias por haberme regalado un padre tan noble, que me enseñó el amor y la honestidad. Mi viejo lindo no sabes cuan grande es mi dolor, no sabes el dolor que está sintiendo mi mamá que aunque no estaban juntos y no lo hubiera demostrado nunca dejo de quererte, gracias por fijarte en ella y ponerme en su vientre, gracias por todos mis hermanos bellos que amo con toda mi alma", escribió Geles en la plataforma.

La publicación estuvo acompañada de una fotografía de Roberto junto a dos de sus nietos, lo que generó sentimientos encontrados entre los amantes del género. El cantautor también aprovechó el espacio para agradecerle a sus seguidores todo el apoyo que le han brindado, en especial por los mensajes de aliento que recibió luego de que se hiciera pública la información.

"A todos gracias por la fortaleza que me han dado por aquí y a través de WhatsApp", puntualizó el hombre.

En repetidas ocasiones se le vio a Geles darle muestras de cariño a su padre en las plataformas digitales. Su progenitor había estado hospitalizado en la Unidad Pediátrica Simón Bolívar de Valledupar, Cesar, durante varios días por afecciones derivadas del virus, lo que ocasionó que falleciera a la edad de 87 años.