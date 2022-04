No te pierdas el gran estreno de Las Villamizar, este lunes 18 de abril por Caracol Televisión

Este lunes 18 de abril a las 9:30 p. m. llega Las Villamizar, una serie de ficción enmarcada en plena Reconquista española, en 1816. La historia cuenta cómo Carolina, Leonor e Isabela, tres hermanas de la alta sociedad de El Socorro, hacen parte del Ejército Libertador como espías motivadas por una búsqueda de justicia, que las lleva a perseguir a los causantes de la muerte de su madre, Beatriz de Villamizar, a manos del sanguinario capitán José María Montenegro.

Por esta razón, su padre, Gerardo Villamizar, haciendo uso de su pasado militar dentro del Movimiento Comunero, prepara a sus tres hijas en distintas disciplinas de combate, infiltración y sabotaje, para que sean ellas las que busquen la justicia que la corrupta autoridad española les negó 5 años atrás cuando los asesinos salieron impunes por este hecho ante la ley que los gobernaba.

Con la ayuda de un viejo aliado, Horacio Cuervo, emisario del Ejército Libertador, las tres hermanas se infiltran en la alta sociedad de El Socorro, en medio de la guerra ocasionada por la Reconquista española de la Nueva Granada, para hacer labores de inteligencia, a cambio de información sobre el paradero actual de cada uno de los responsables de la muerte de su madre.

A medida que transcurre la historia las tres hermanas cumplen arriesgadas misiones y encargos que les entrega el Ejército Independentista, y en contraprestación, el ejército les entrega información sobre la ubicación de los culpables para que así ellas puedan interceptar a los asesinos y cómplices de Montenegro y de esta forma hacer justicia.

Gracias a su extenso entrenamiento Las Villamizar se reintegran a la alta sociedad al tiempo que empiezan a cumplir las misiones patriotas tanto en la ciudad como en lugares aledaños, que van desde casas campesinas, hasta campamentos enemigos y haciendas tomadas por el Ejército Realista con el fin de recibir la información que tanto buscan. Pero, con la Reconquista no solo vuelve la autoridad española sino también José María Montenegro, ahora como coronel encargado de acabar a sangre y fuego con la presencia de espías e informantes patriotas. Y no viene solo, viene acompañado por su hijo Julián Montenegro, perteneciente al Ejército Español, quien termina involucrándose con una de las hermanas que los televidentes pronto descubrirán.

Shany Nadan, la actriz que interpreta a Carolina Villamizar afirma que: "mi personaje es una mujer guerrera, muy valiente que me encanta por su nobleza y lealtad. Hay un lema en Carolina que es 'el deber sobre el querer', y eso es ella".

Además, Shany comenta que la relación que se ha creado con sus compañeras en la producción ha sido muy especial: "de Estefanía Piñeres y María José Vargas, puedo decir que son mis hermanas, tanto en la ficción, como en la vida real. Nos convertimos en un equipo muy fuerte, nos apoyamos, nos aconsejamos y esto ha ayudado a que la conexión y la sinergia en escena se sienta y se perciba. Para mí este proyecto es muy especial, no solo por la historia y por los personajes que interpretamos, sino por la conexión real y auténtica que se generó dentro del set. Los televidentes se van a enamorar de este proyecto porque hay de todo para todos, pero principalmente la historia de las tres hermanas es maravillosa porque habla de la familia, de la unión, de la lealtad, del amor y eso es muy significativo ya que conecta con nuestras realidades. Adicionalmente, es una serie de acción y con mucha adrenalina que va a mantener al espectador totalmente conectado a la pantalla".

Por su parte, Estefanía Piñeres, quien le da vida a Leonor Villamizar, comenta sobre su personaje y la razón por la que ningún televidente puede perderse esta producción: "Leonor es la mediadora, es la que lleva las fuerzas opuestas entre sus dos hermanas, es la de carácter más sereno; cada una tiene su propia identidad. Todos deben darse la oportunidad de ver la serie porque es una ficción de época, enmarcada en un contexto que es la independencia colombiana, pero no tiene que ver directamente con eso. Precisamente creo que es muy necesario y relevante en esta época en la que vivimos actualmente, que tanto hombres como mujeres, especialmente mujeres, vean roles y modelos a seguir y que de alguna manera cuestionen. Yo personalmente espero que sea una historia que conecte con muchas de ellas, ojalá con todas… ¡creo que es una serie necesaria!".

María José Vargas, encargada de personificar a Isabela Villamizar, asegura: "siento que a las mujeres todavía las subestiman mucho en ciertos aspectos, pero en esta producción sobresale el poder femenino. Aquí no hay espacio para damiselas, en realidad son los hombres los que están en peligro y somos nosotras las que los salvamos a ellos, eso me parece que es la realidad, que hay un equilibrio y me encanta poder interpretar a una de Las Villamizar con una historia tan moderna. A todos los televidentes les va a encantar esta producción. Es una serie diferente que nos está mostrando el misterio, el amor, el peligro, todo en una misma historia, siento que involucran muchos sentimientos y emociones, es una montaña rusa".

Juan Carlos Villamizar, productor General de la serie, afirma que fue una experiencia única y de gran aprendizaje: "para grabar Las Villamizar asumimos unos retos muy importantes ya que esta producción se realizó en plena pandemia. Decidimos empezar por grabar en estudio construyendo nuestros sets para tener mejor control en los protocolos de bioseguridad, pero también grabamos afuera. Afortunadamente esta es una serie de época, entonces salíamos a grabar hacia las afueras de Bogotá, en la Sabana y teníamos poco contacto con la parte urbana que en su momento estaba colapsada por la pandemia. También nos cogió el Paro Nacional y esto nos perjudicó muchísimo el tema del transporte porque no nos podíamos desplazar, nos tocó cancelar muchas grabaciones por cuestiones de orden público, pero logramos sortear esos impases. Las dos unidades se desplazaron a Villa de Leyva y Barichara durante dos meses y esto fue un respiro, un aire renovador hacia el final de la grabación. Fue una experiencia maravillosa con unos actores colombianos y extranjeros extraordinarios, las escenas de acción son de excelente calidad y los efectos especiales también tienen bastante relevancia. También dimos el primer paso en la televisión de una forma bastante amplia de la realidad virtual, la utilizamos y todos verán los resultados".

A partir de este lunes 18 de abril a las 9:30 p. m. por Caracol Televisión descubra por qué para Las Villamizar su misión será la justicia y su enemigo el corazón.