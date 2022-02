Descubre el nombre de la televidente que ganó en Día a Día 10 millones de pesos

La competencia en Yo Me Llamo cada vez está más reñida y cada uno de los participantes sigue demostrando su talento en el escenario para acercarse a la final. Durante la más reciente noche de premiación, los dobles de Nacho, Jennifer López, Maluma y Leonardo Favio tuvieron la oportunidad de competir por la suma de 35 millones de pesos, decisión que estuvo a cargo de los televidentes que registraron su voto a través de la página web de Caracol Televisión.

Luego de que los presentadores del programa anunciaran nuevamente a Favio como el ganador de la gala, cientos de internautas se tomaron las plataformas digitales para felicitarlo por su excepcional presentación, pues interpretó con gran talento el tema musical 'La bamba', dejando atónitos quienes seguían de cerca la transmisión en vivo. Por este motivo, el concursante visitó nuevamente el programa matutino Día a Día para agradecer a sus seguidores por el apoyo incondicional, pues ya es la 4 vez que gana dinero en la producción, y para entregarle 10 millones de pesos al espectador que apostó por él en las votaciones.

En esta oportunidad, fue Carolina Soto la encargada de hacer el cuestionamiento. Tan pronto Sharon Tejos desde Dosquebradas contestó el teléfono, la conductora se dispuso a hacerle la siguiente pregunta: "diga el nombre de la actriz que hace parte del jurado de Yo Me Llamo". Tras unos segundos, Tejos aseguró que se trataba de Amparo Grisales, por lo que todos en el set empezaron a felicitar a la nueva ganadora.