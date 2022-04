Aún puedes ser una estrella, en 4 días cerraremos inscripciones de La Voz Kids y La Voz Senior

Si aún no lo has hecho ¡no lo pienses más! y sé parte de esta convocatoria en la que el talento es el protagonista. Si eres menor de 15 años, La Voz Kids te espera, y si eres mayor de 60 años, La Voz Senior es para ti. No te quedes por fuera de esta gran oportunidad e inscríbete gratis en www.lavozcolombia.com hasta el 24 de abril a las 11:59 p.m.