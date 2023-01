Flor ha traicionado una vez más a Miguel al contarle a Gertrudis las mentiras que dijo para poder robarse el dinero de la joven. Esto enfurece al menor de los Yanequé y no piensa dejar que Flor se salga con la suya y lo envíe a la cárcel.

Pero en medio de la pelea aparece la hermana de Flor y le asegura que, aunque no lo demanda por no perjudicar a la joven, no le va a permitir acercarse a su familia ni a su supermercado.