¡Todo un éxito! Este fue el resultado de la segunda versión de Inspire Talks

El evento realizado por Endeavor Colombia, que busca apoyar a los nuevos empresarios y promover la cultura de emprendimiento fue un éxito. Fueron 12 speakears quienes a través de charlas de 20 minutos inspiran a través de sus historias de perseverancia y creatividad a hacer parte del mundo del emprendimiento.

“La realización de eventos como los Inspire Talks son fundamentales para la promoción de la cultura emprendedora en el país. Uno de los pilares de Endeavor y una característica fundamental de nuestros emprendedores, es esa disposición para compartir su conocimiento y experiencia con la nueva generación de emprendedores y así multiplicar su influencia”, afirmó Adriana Suárez, directora de Endeavor Colombia.

Publicidad

Mira también: Inspire Talks: un espacio para apoyar a las nuevas generaciones de emprendedores

Endeavor Colombia fue fundada en el 2006 y actualmente cuenta con 76 emprendedores seleccionados que lideran 44 empresas y generan más de 10.000 empleos directos en el país y facturaron 1.7 billones de pesos en 2016.

Este año la realización del evento contó con aliados estratégicos como la Universidad Sergio Arboleda, INNpulsa, Caracol Next e Invest in Bogotá así como con el apoyo de Think and Talk y Eventtia.