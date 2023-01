Taylor Lautner quiere entrar en el libro Guinness de los récords

A fin de pasar entretenidos las horas muertas durante el rodaje de 'La saga Crepúsculo: Luna nueva', Kristen Stewart y Taylor Lautner -quienes encarnaban a Bella Swan y Jacob Black respectivamente- se entretenían jugando a lanzarse y atrapar frutas con la boca.

"Hace seis o siete años en el segundo 'Crepúsculo', un amigo, Kristen Stewart y yo cuando nos aburríamos jugábamos a lanzarnos fruta. Ella me tiraba uvas y yo las atrapaba. He probado de todo: manzanas, plátanos, todo depende del ángulo. Es un ángulo específico", contó Taylor a la emisora BBC Radio One.

Pero el actor estadounidense llevó el juego al siguiente nivel durante el rodaje de la serie 'Cuckoo', llegando incluso a considerar contactar con los responsables de los récords Guinness para que su habilidad fuera reconocida oficialmente.

"Cuando estaba rodando 'Cuckoo' comenzamos con este extraño juego en el que atrapaba uvas con mi boca. Lo hacía en cada comida y hablamos de romper el récord del mundo porque estábamos muy cerca... alguien dijo: 'Esto de lanzarse las uvas... seguro que hay un récord mundial y estás cerca de conseguirlo'. Involucramos a todo el mundo", añadió.

Por: Bang Showbiz