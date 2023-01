¡Siguen los escándalos! Actor de la serie ’Gossip Girl’ es acusado de violación

Ed Westick confesó que él abusó de ella durante una reunión en el año 2014. Una nueva denuncia sexual golpea Hollywood y es que la actriz contó que mientras trabajaba para el programa ‘Califoniaction’, ella asistió a la casa de Ed con su actual pareja.

Estando en el lugar y según como relata Kristina en su extenso mensaje Ed les pidió que tuvieran sexo. Ante la petición, ella quiso irse del lugar, sin embargo, su novio le pidió que no lo hicieran. "Me fui a descansar al cuarto de huéspedes, donde me quedé dormida. Allí desperté abruptamente con Ed encima mío y con sus dedos dentro de mí", escribió la actriz.

Publicidad

Aunque ella quiso detener al actor, la actriz confiesa que reaccionó de forma agresiva. "Luché con él lo más duro que pude, pero él me agarró la cara, me sacudió y me dijo que quería tener sexo conmigo. Quedé paralizada, aterrorizada, no podía hablar ni moverme. Luego me sujetó y me violó", reveló.

Mira también: ¿Dónde se ha metido Kevin Spacey después de su escándalo de acoso sexual?

Después de hacerse pública la acusación, el actor escribió un mensaje a través de su Instagram, en el que revela que no conoce a Kristina Cohen.

Publicidad